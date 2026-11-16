Amerykańskie sądy imigracyjne przyspieszają rozpatrywanie spraw o azyl, czasem pozostawiając migrantom i ich prawnikom zaledwie kilka dni na przygotowanie. The Guardian informuje, powołując się na prawników reprezentujących osoby ubiegające się o azyl.

Prawniczka Corinne Beth powiedziała, że sąd w Nowym Orleanie dał jej cztery dni na przygotowanie sześcioosobowej rodziny do rozprawy azylowej. Posiedzenie, wcześniej wyznaczone na lipiec 2028 roku, przeniesiono na znacznie wcześniejszy termin po uznaniu sprawy za priorytetową. Następnie sprawę przekazano sędziemu w Cleveland bez zgody klientów, a rozprawę wyznaczono w formie zdalnej.

Sprawy są przenoszone między sądami

Według prawników terminy rozpraw, początkowo planowane na przyszły rok, mogą być przesuwane o kilka tygodni do przodu. Utrudnia to znalezienie pełnomocnika i gromadzenie dowodów. Prawniczka Ginevra Alberti, pracująca w Kansas City, oświadczyła, że sprawy są odwoływane, przekazywane innym sędziom i przenoszone bez zrozumiałej kolejności.

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W materiale wskazano również, że migranci mogą być kierowani do sędziów w innych częściach kraju, także poza okręgami sądowymi, w których obowiązuje orzecznictwo istotne dla ich spraw. Prawnicy twierdzą, że procedury te dotknęły również nieletnich, którzy przybyli do USA bez rodziców lub opiekunów prawnych: ich sprawy mogą być zdalnie rozpatrywane przez wybranych sędziów z innych stanów.

Rezygnacje sędziów i odmowy azylu

Według danych Transactional Records Access Clearinghouse amerykańscy sędziowie imigracyjni w czerwcu odrzucili 94% spraw o azyl. The Guardian podaje, że od października 2024 roku do końca września 2026 roku 279 sędziów imigracyjnych, czyli 38% składu, zrezygnowało z pracy lub zostało zwolnionych.

Prawnicy wiążą niedobór kadr i przyspieszenie procedur z presją administracji prezydenta Donalda Trumpa na intensyfikację deportacji. Twierdzą również, że nowe zasady utrudniły przedstawianie dowodów, składanie wniosków o dodatkowy czas oraz zawieszanie postępowań, gdy dana osoba uzyskuje inny status imigracyjny.

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