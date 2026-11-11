Linie lotnicze Aeroméxico w 2027 roku rozszerzą siatkę połączeń z Międzynarodowego Portu Lotniczego w Meksyku, uruchamiając sześć nowych bezpośrednich tras do Stanów Zjednoczonych i Portoryko. Jak informuje Mexico News Daily, ekspansja odbywa się w ramach komercyjnego sojuszu przewoźnika z Delta Air Lines.

Trzy kierunki w czerwcu

W czerwcu Aeroméxico rozpocznie loty z Meksyku do Nashville, Nowego Orleanu i San Juan. Rejs do Nashville wystartuje 13 czerwca, do Nowego Orleanu — 17 czerwca, a do San Juan — 24 czerwca. Każda z tych tras będzie obsługiwana cztery razy w tygodniu.

Firma oświadczyła, że stanie się jedynym przewoźnikiem oferującym bezpośrednie loty na tych trzech trasach. Na trasach do Nashville i Nowego Orleanu będą wykorzystywane samoloty Embraer 190 ze 99 miejscami, a do San Juan — Boeing 737-8, mieszczący 166 pasażerów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Loty do Kalifornii, Florydy i Oregonu

Wcześniej Aeroméxico ogłosiło również codzienne, całoroczne loty z Meksyku do Orange County w Kalifornii, Fort Lauderdale na Florydzie i Portland w Oregonie. Te trzy trasy mają rozpocząć działalność w styczniu 2027 roku, a do ich obsługi planowane są samoloty Boeing 737-8.

Ponadto od 3 czerwca 2027 roku linia lotnicza doda drugi codzienny lot między Meksykiem a Austin w Teksasie. Wraz z istniejącymi połączeniami do Dallas-Fort Worth, Houston i San Antonio zapewni to sześć codziennych odlotów Aeroméxico z Meksyku do Teksasu.

Według danych Sabre Market Intelligence, przytaczanych przez Aviation Week, w 2025 roku między Meksykiem a Nashville, Nowym Orleanem i San Juan podróżowało łącznie około 101 600 pasażerów. To o 19% więcej niż rok wcześniej. Największy ruch pasażerski odnotowano na trasie do San Juan — około 52 800 osób, następnie do Nashville — 27 900, a do Nowego Orleanu — 20 900 pasażerów.

Czytaj nas na