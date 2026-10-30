Międzynarodowy port lotniczy w Adenie w Jemenie 29 października wznowił normalną działalność po tymczasowym zawieszeniu spowodowanym atakiem, który jemeńskie władze przypisały ugrupowaniu Huti. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na Ministerstwo Transportu Jemenu.

Naprawa pasa startowego

Minister transportu Mohsen Haidara al-Omari ogłosił wznowienie działalności lotniska podczas wizyty na jego terenie. Jak powiedział, ekipy techniczne wkrótce po ataku rozpoczęły pilne naprawy i prace konserwacyjne pasa startowego, który został trafiony, mimo zagrożeń.

Minister skrytykował również dalsze ataki na lotnisko w Adenie, nazywając je obiektem cywilnym obsługującym pasażerów z różnych regionów Jemenu.

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Dane dotyczące ataku

Poprzedniego dnia jemeńskie władze oświadczyły, że w kierunku lotniska wystrzelono dwie rakiety balistyczne, które według ich danych zostały odpalone przez Huti. W wyniku ataku ucierpiały dwie osoby cywilne, a lotnisko zostało uszkodzone, przez co jego działalność tymczasowo zawieszono.

Eskalacja militarna

Do zdarzenia doszło w czasie nasilenia działań bojowych w Jemenie, które według agencji trwają od lipca. Od 5 października siły powiązane z uznawanym międzynarodowo rządem Jemenu prowadzą operację „Świt Jemenu”. Przewodniczący Prezydenckiej Rady Przywódczej Raszad al-Alimi oświadczył, że jej celem jest odzyskanie instytucji państwowych z rąk Huti oraz odzyskanie kontroli nad stolicą, Saną.

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