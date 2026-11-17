Międzynarodowy Port Lotniczy w Dubaju (DXB) w ZEA obsłużył 50,4 mln pasażerów w okresie od stycznia do września 2026 roku. Według The National, powołującego się na operatora Dubai Airports, było to o 28,1% mniej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Spadek nastąpił w związku z wojną USA z Iranem, która zakłóciła połączenia lotnicze w regionie.

Prognoza na 2026 rok

Dubai Airports oczekuje, że do końca roku DXB obsłuży ponad 70 mln pasażerów. W 2025 roku lotnisko obsłużyło rekordowe 95,2 mln pasażerów — był to największy roczny międzynarodowy ruch pasażerski wśród lotnisk na świecie. Osiągnięcie poziomu 100 mln pasażerów przełożono na 2027 rok.

W trzecim kwartale ruch pasażerski zmniejszył się o 22,1%, do 18,8 mln osób. Najbardziej obciążonym miesiącem był sierpień, gdy lotnisko obsłużyło 6,6 mln pasażerów. Największym rynkiem krajowym dla DXB były Indie z 2,6 mln pasażerów, następnie Arabia Saudyjska — 1,4 mln, oraz Wielka Brytania — 1,3 mln.

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Inwestycje w technologie

Dubai Airports inwestuje w sztuczną inteligencję, analitykę predykcyjną i technologie biometryczne, aby usprawnić przepływ pasażerów i zwiększyć przepustowość bez fizycznej rozbudowy lotniska. Systemy te łączą dane i przekazy wizualne ze służb lotniskowych, umożliwiając zespołom operacyjnym monitorowanie w czasie rzeczywistym przemieszczania się pasażerów, ruchu samolotów i stanu infrastruktury.

Liczba startów i lądowań w ciągu dziewięciu miesięcy spadła o 27,6%, do 243 tys., a przewozy cargo zmniejszyły się o 23,2%, do 1,215 mln ton. Średni współczynnik wypełnienia rejsów pasażerskich wyniósł 74%, o trzy punkty procentowe mniej niż rok wcześniej. W trzecim kwartale 99,9% pasażerów przeszło kontrolę paszportową przy wylocie w czasie krótszym niż 10 minut, a przy przylocie — krótszym niż 15 minut.

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