Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej od 25 października wprowadza nowy podział lotów krajowych i międzynarodowych między terminalami. Loty krajowe będzie obsługiwał terminal 1, a terminal 2 wyznaczono dla lotów międzynarodowych krajowych linii lotniczych.

Nowy porządek dla pasażerów

Lotnisko poinformowało pasażerów o zmianie w osobnym komunikacie w sobotę. Jak podaje Anadolu Agency, nowy porządek obowiązuje od niedzieli, 25 października. Terminale wyznaczono osobno dla lotów krajowych oraz międzynarodowych lotów krajowych linii lotniczych.

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Pasażerom z potwierdzonymi rezerwacjami zalecono skontaktowanie się ze swoją linią lotniczą przed podróżą na lotnisko. Jest to konieczne, aby sprawdzić dane lotu i status rezerwacji.

Ataki na lotniska

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida jest jednym z kilku lotnisk w Arabii Saudyjskiej, które w ostatnim czasie stały się celami ataków. Odpowiedzialność za te ataki przyznawali sobie Huti z Jemenu. Według agencji niektóre z ataków doprowadziły do ofiar wśród ludności cywilnej i zakłóceń w ruchu lotniczym.

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