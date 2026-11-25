Lotnisko Gatwick w Wielkiej Brytanii wyłączyło zautomatyzowany system AutoPay do opłat za wysadzanie pasażerów po nieuprawnionym dostępie. Incydent cybernetyczny mógł doprowadzić do naruszenia danych osobowych klientów, w tym niektórych danych kart płatniczych.

Jakie dane mogły być dostępne

Jak informuje The National, o incydencie lotnisko powiadomiła firma Times24 UK Limited, która zarządza strefami wysadzania pasażerów przy terminalach w imieniu London Gatwick. Według lotniska osoby trzecie mogły uzyskać dostęp do imion i nazwisk, kodów pocztowych, danych kontaktowych, informacji o pojazdach oraz zapisów płatności.

W niektórych odosobnionych przypadkach potencjalnie dostępne mogły być marka karty, jej cztery ostatnie cyfry oraz data ważności. Lotnisko oświadczyło, że ustala charakter i skalę incydentu oraz poinformowało o nim odpowiednie organy.

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Płatność przez stronę internetową lotniska

System AutoPay wyłączono jako środek ostrożności w celu ochrony kont. Pasażerowie nadal mogą korzystać ze stref wysadzania pasażerów i płacić za usługę innymi metodami dostępnymi na stronie internetowej lotniska.

Kierowcy płacą 10 funtów szterlingów za pobyt do 10 minut w strefach wysadzania pasażerów przy terminalach. Gatwick jest drugim co do wielkości lotniskiem w Wielkiej Brytanii i obsługuje około 43 milionów pasażerów rocznie.

Wcześniejsze ataki na lotniska

W sierpniu hakerzy uzyskali dostęp do danych prawie dziewięciu milionów pasażerów trzech lotnisk należących do Manchester Airports Group: Manchesteru, East Midlands i londyńskiego Stansted. W ubiegłym roku cyberatak spowodował również opóźnienia na europejskich lotniskach, w tym na Heathrow, po zaatakowaniu systemów odprawy i obsługi bagażu.

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