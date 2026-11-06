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Lotnisko w Kopenhadze otrzymało nowe zagrożenie dla ruchu lotniczego — The Independent

UA.NEWS 06 listopada 2026 12:09
Lotnisko w Kopenhadze otrzymało nowe zagrożenie dla ruchu lotniczego — The Independent

Duńska policja bada nowe zagrożenie wymierzone w ruch lotniczy na lotnisku w Kopenhadze. Funkcjonariusze poinformowali, że rano 6 listopada przybyli na lotnisko i prowadzą kontrole, donosi The Independent.

Policja działa na lotnisku

W oświadczeniu policja podała, że ponownie znajduje się na lotnisku w Kopenhadze w związku z zagrożeniami dla ruchu lotniczego. Funkcjonariusze poinformowali również o widocznej obecności na terenie lotniska i dochodzeniu w sprawie incydentu.

Sformułowanie użyte przez policję wskazuje, że nie jest to pierwszy przypadek jej działań na lotnisku w związku z takimi zagrożeniami. W opublikowanym oświadczeniu nie podano szczegółów dotyczących charakteru obecnego zagrożenia.

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Zagrożenia dla lotów pasażerskich

W ostatnich dniach seria zgłoszeń o podłożeniu bomb spowodowała zakłócenia w lotnictwie pasażerskim w różnych krajach Europy. Z powodu takich gróźb loty przekierowywano, samoloty wykonywały awaryjne lądowania, a na lotniskach przeprowadzano kontrole bezpieczeństwa.

Według gazety podczas tych kontroli dotąd nie znaleziono materiałów wybuchowych. Incydent w Kopenhadze był ostatnim z serii zagrożeń wymierzonych w loty pasażerskie w Europie.

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