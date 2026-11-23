Lotnisko w Kopenhadze w Danii planuje szeroko zakrojoną rozbudowę, która umożliwi obsługę do 55 milionów pasażerów rocznie oraz przyjmowanie większych samolotów na loty transatlantyckie i inne rejsy dalekodystansowe. Obecnie lotnisko szacuje tegoroczny ruch pasażerski na 34,5 miliona osób.

Jak informuje The Local Sweden, na lotnisku równolegle trwają prace nad rozbudową terminalu 3. Rozbudowa o powierzchni 60 tysięcy metrów kwadratowych ma zostać otwarta w czerwcu 2027 roku.

Nowe stanowiska postojowe i zmiany pasa startowego

Nowy plan zakłada utworzenie stanowisk postojowych dla większych samolotów w północno-zachodniej części lotniska. Planowane jest również przeniesienie i skrócenie pasa startowego przecinającego teren lotniska, aby zwolnić przestrzeń pod dalszy rozwój.

Projekt obejmuje rozbudowę terminali i infrastruktury pasażerskiej. Lotnisko chce także zapewnić możliwość dostosowania się do nowych wymogów w zakresie bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju i technologii.

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Stawka na loty tranzytowe

Dyrektor generalny lotniska Christian Poulsen oświadczył, że rozbudowa ma wzmocnić międzynarodową łączność Danii i stworzyć możliwości zatrudnienia oraz wzrostu gospodarczego. Jak zaznaczył, dla otwartej duńskiej gospodarki ważne są powiązania z innymi krajami, które zapewniają firmom dostęp do rynków, a krajowi przynoszą turystów i inwestycje.

Dyrektor handlowy lotniska Peter Krogsgaard zauważył, że około co czwarty pasażer w Kopenhadze odbywa podróż z przesiadką. Oczekuje on dalszego wzrostu liczby pasażerów tranzytowych, w tym dzięki podróżnym ze Szwecji i Norwegii.

Dyrektor ds. siatki połączeń SAS Erik Westman poinformował, że linia lotnicza koncentruje się na rozwoju rentownych połączeń transatlantyckich i połączeń z Azją, a w dłuższej perspektywie — z Ameryką Południową. Lotnisko spodziewa się zakończyć fazę planowania projektu w 2028 roku, po czym będzie ubiegać się o pozwolenia na etapową rozbudowę. Lotnisko oświadczyło, że planuje ograniczać hałas i zanieczyszczenie powietrza dla mieszkańców pobliskich obszarów.

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