W RPA nazwisko byłego zastępcy krajowego komisarza policji, generała porucznika Shadracka Sibiyi, pojawia się w afidawicie dotyczącym domniemanych fałszywych aresztowań. Jak podaje TimesLIVE, dokument wiąże Sibiyę z domniemaną płatnością w wysokości 750 tysięcy randów za aresztowanie biznesmena.

Co wiadomo z afidawitu

Wydanie zaznacza, że afidawit jest częścią wniosku sądowego. Nagłówek materiału TimesLIVE mówi o skandalu wokół możliwych fałszywych aresztowań, a podtytuł — o wzmiance o Sibiyi w związku z płatnością.

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Zarzuty łapówkarstwa

W podpisie pod zdjęciem TimesLIVE podaje, że nazwisko Sibiyi pojawia się w zarzutach łapówkarstwa przedstawionych we wniosku sądowym. Informacja o możliwym zaangażowaniu byłego funkcjonariusza policji jest twierdzeniem zawartym w dokumencie sądowym, a nie ustalonym faktem. Materiał przygotował starszy reporter Isaac Malunga.

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