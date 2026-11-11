Dowództwo USA ds. Afryki (AFRICOM) planuje przeprowadzić w Maroku demonstrację możliwości autonomicznej ewakuacji rannych z wykorzystaniem samolotu Cessna Model 208B Grand Caravan. Samolot zostanie wyposażony w system Merlin Pilot firmy Merlin Labs, który deweloper opisuje jako sterowanego przez sztuczną inteligencję „drugiego pilota”. Poinformował o tym The War Zone.

Demonstracja jest częścią pierwszego etapu konkursu technologicznego AFRICOM Autonomous Casualty Evacuation Industry Technology Challenge. Zaplanowano ją na początek roku fiskalnego 2027 rządu USA. Dowództwo zawarło z Merlin kontrakt o wartości 500 tys. dolarów na wsparcie testu.

Scenariusz demonstracji

Zgodnie z planem Merlin Labs samolot ma wykonać pełny cykl misji: otrzymać zadanie, zaplanować trasę, autonomicznie wystartować i dolecieć do polowego punktu zbiórki rannych. Po symulacji załadowania pacjenta ma wrócić do wyznaczonego miejsca i autonomicznie wylądować.

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Firma oświadcza, że Merlin Pilot ma zapewnić planowanie lotu, nawigację, reagowanie na sytuacje awaryjne oraz zakończenie misji bez załogi lotniczej lub zdalnej naziemnej stacji kontroli. System ma także korygować trasę z uwzględnieniem zagrożeń, utrzymywać łączność z kontrolerami ruchu lotniczego za pomocą przetwarzania języka naturalnego oraz kontynuować lot zgodnie z uzgodnionym planem w razie utraty łączności.

Wyposażenie medyczne

Grand Caravan ma zostać wyposażony w moduł medyczny z doprowadzeniem tlenu, zasilaniem elektrycznym i mocowaniami dla sprzętu do monitorowania stanu pacjenta. Według Merlin duży luk ładunkowy i płaska podłoga kabiny umożliwią załadunek noszy z poziomu ziemi bez wyciągarki, specjalnego wyposażenia ani strumienia powietrza od śmigieł.

W Merlin Labs uważają, że w przyszłości tę architekturę można dostosować do dwusilnikowego Beechcrafta King Air o większej ładowności i kabinie dla kilku pacjentów, sprzętu medycznego oraz opiekuna. Autonomiczna ewakuacja może być przydatna dla amerykańskich jednostek w odległych regionach Afryki, gdzie dostęp do opieki medycznej jest ograniczony przez duże odległości i zagrożenia dla bezpieczeństwa.

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