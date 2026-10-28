Afrykańska Grupa Negocjatorów zwróciła się do ONZ z prośbą o dodanie do porządku obrad szczytu klimatycznego COP31 w Antalyi w Turcji odrębnych punktów dotyczących finansowania adaptacji do zmian klimatu, handlu oraz Zielonego Funduszu Klimatycznego. Szczyt ma rozpocząć się 9 listopada.

Jak informuje Climate Home News, list do szefa sekretariatu klimatycznego ONZ Simona Stiella wysłała Ghana, która w tym roku przewodniczy Afrykańskiej Grupie Negocjatorów. Grupa proponuje omówienie potrojenia finansowania adaptacji, handlu i zmian klimatu, a także mechanizmów finansowania Zielonego Funduszu Klimatycznego.

Nieokreślone parametry celu

Na COP30 rządy zgodziły się co najmniej trzykrotnie zwiększyć finansowanie adaptacji w krajach rozwijających się do 2035 roku. Jednocześnie porozumienie nie określiło roku bazowego do obliczeń, orientacyjnej kwoty, kręgu płatników ani mechanizmu przekazywania środków.

Przewodniczący Grupy Afrykańskiej Antwi-Boasiako Amoa oświadczył w liście, że wymaga to odrębnego punktu porządku obrad. Według niego negocjacje w Bonn w czerwcu pokazały, że państwa nie zdołały uzgodnić ani formatu, ani forum dla dalszego realizowania tego celu.

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Podczas czerwcowej sesji kraje rozwijające się proponowały powiązanie kwestii finansowania z negocjacjami dotyczącymi Globalnego Celu w zakresie Adaptacji. UE, Wielka Brytania i Japonia sprzeciwiły się temu, twierdząc, że finansowanie adaptacji należy omawiać w innym formacie. Negocjacje zakończyły się bez porozumienia w sprawie adaptacji.

Zielony Fundusz Klimatyczny i handel

Druga propozycja Grupy Afrykańskiej dotyczy oceny potrzeb krajów rozwijających się w zakresie środków na wdrażanie Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu. Taki mechanizm uzgodniono jeszcze na COP19 w 2013 roku, jednak od tamtego czasu konferencje stron nie przeprowadziły odpowiedniej oceny. Kolejna runda uzupełnienia Zielonego Funduszu Klimatycznego na lata 2028–2031 oficjalnie rozpoczęła się w lipcu, a konferencja darczyńców jest oczekiwana pod koniec 2027 roku.

Afrykańscy negocjatorzy proponują również włączenie do formalnego programu „Dialogu na temat handlu i zmian klimatu”. Spory dotyczące jednostronnych środków handlowych, w tym unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, pojawiały się już na poprzednich konferencjach klimatycznych. Każde państwo może sprzeciwić się nowym punktom porządku obrad, po czym sporne kwestie mogą zostać skierowane do konsultacji pod przewodnictwem prezydencji szczytu.

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