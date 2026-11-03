Agencje ONZ zwróciły się o 8,9 mln dolarów na pomoc dla około 50 tys. osób, które przybyły do Kenii z Etiopii, uciekając przed starciami. Środki mają zostać wykorzystane w ciągu najbliższych trzech miesięcy na żywność, schronienie, wodę i usługi sanitarne, rejestrację oraz usługi ochronne, informuje Nation Kenya.

Pomoc dla uchodźców

Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców pracuje nad pozyskaniem finansowania wraz z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji oraz Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci. Przedstawicielka UNHCR w Kenii Fatima Mohamed-Cole poinformowała, że organizacja mobilizuje awaryjne artykuły pierwszej potrzeby i materiały do tymczasowego schronienia dla niemal 12 tys. osób. Trwa również ocena potrzeb humanitarnych i potrzeb w zakresie ochrony.

Napływ ludzi do Moyale

Pracownicy humanitarni nadal odnotowywali przybycie ludzi do przygranicznego miasta Moyale. Według Malika Adana, szefa regionalnego oddziału Kenijskiego Czerwonego Krzyża, część uchodźców przybywała do miasta, a inni pozostawali w obozach. W piątek po kenijskiej stronie granicy nadal było słychać strzały z terytorium Etiopii.

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Największy obóz, który przeniesiono poza miasto, liczył około 5 tys. osób, głównie kobiet i dzieci. Kenijski Czerwony Krzyż poinformował również o narodzinach pierwszego dziecka uchodźczyni w lokalnym szpitalu.

Plan reagowania

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji oświadczyła, że rząd Kenii i partnerzy humanitarni przygotowują plan reagowania dla maksymalnie 80 tys. osób, oczekując możliwych nowych przyjazdów i wzrostu potrzeb humanitarnych. Organizacja podkreśliła, że dane dotyczące liczby przybyłych są wstępne i mogą ulec zmianie. Większość osób, które przekroczyły granicę, jest obecnie przyjmowana przez lokalne społeczności.

Plan pomocy nadzwyczajnej przewiduje zapewnienie schronienia i podstawowych artykułów gospodarstwa domowego, odrębne wsparcie dla najbardziej narażonych rodzin, instalację zbiorników na wodę, rozdawanie tabletek do jej oczyszczania, a także ocenę i monitorowanie potrzeb.

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