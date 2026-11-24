Włoska Narodowa Agencja Cyberbezpieczeństwa poinformowała, że wykryła kampanie mające na celu kompromitację systemów z wykorzystaniem autonomicznych agentów AI. Podała to Anadolu Agency, powołując się na włoską agencję informacyjną ANSA.

Możliwości agentowej AI

Systemy agentowej sztucznej inteligencji mogą nie tylko generować tekst, lecz także planować zadania, współdziałać z oprogramowaniem korporacyjnym, uzyskiwać dostęp do baz danych i samodzielnie wykonywać działania operacyjne.

Kampanie służące kompromitacji systemów są skoordynowanymi operacjami ukierunkowanymi na przenikanie do sieci, kont lub łańcuchów dostaw. Ich celem może być kradzież danych lub zakłócenie działania systemów.

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Apel do liderów

Agencja zaznaczyła, że technologie AI stwarzają znaczące możliwości zwiększenia efektywności, ale jednocześnie otwierają przed organizacjami i infrastrukturą krytyczną nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Dyrektor agencji Andrea Quacivi zwrócił się do liderów sektora publicznego i prywatnego, wzywając ich do zwrócenia uwagi na luki w bezpieczeństwie cyfrowym. Jak stwierdził, cyfrowego długu technologicznego nie można już utrzymywać, a w zmienionym krajobrazie zagrożeń może on stać się fatalny, w szczególności w obliczu rozwoju agentowej AI.

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