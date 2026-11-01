Peruwiańska agencja nadzoru środowiskowego OEFA zidentyfikowała 58 obiektów górniczych w 14 regionach kraju, w których składowiska odpadów poflotacyjnych mogą ucierpieć wskutek silnych opadów i powodzi podczas El Niño. Właścicieli obiektów poproszono o przedstawienie planów reagowania kryzysowego oraz informacji o już podjętych działaniach, informuje The Rio Times.

Chodzi o obiekty w regionach La Libertad, Cajamarca, Áncash, Lima, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ica, Ayacucho, Apurímac, Puno, Arequipa i Moquegua. OEFA ostrzega, że intensywne opady mogą doprowadzić do przepełnienia składowisk odpadów lub osłabić grunt pod tamami, które je utrzymują.

Zagrożenia dla wody i gleby

W przypadku przerwania tam metale ciężkie z odpadów górniczych mogą przedostać się do rzek, wód gruntowych i gleby. Może to również wpłynąć na ujęcia wody zaopatrujące ludność w wodę pitną i wykorzystywane do nawadniania. Agencja planuje sprawdzić, czy stan kluczowych elementów obiektów odpowiada danym przekazanym przez właścicieli, a także kontynuować monitorowanie składowisk odpadów poflotacyjnych i analizę raportów z inspekcji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

30 października Narodowa Komisja El Niño ENFEN utrzymała ostrzeżenie dotyczące przybrzeżnego El Niño. Prognozuje ona opady powyżej normy od listopada do stycznia na północnym i środkowym wybrzeżu Peru, a także w zachodnich rejonach wysokogórskich. Od grudnia w dorzeczach rzek Chillón, Rímac i Lurín w pobliżu Limy oczekiwany jest wyższy niż zwykle przepływ rzeczny.

Wzmożone kontrole

Państwowy regulator bezpieczeństwa górniczego i energetycznego Osinergmin poinformował w sierpniu o nasileniu inspekcji infrastruktury górniczej przed El Niño. Specjaliści sprawdzali tamy składowisk odpadów poflotacyjnych w Cerro de Pasco, zarządzanym przez firmę Volcan, a także w Chinchán, należącym do jednostki Yauliyacu firmy Minera Alpayana. Inspektorzy zwracali uwagę na stałe monitorowanie, utrzymanie systemów drenażowych oraz urządzenia do śledzenia stabilności gruntu.

OEFA poinformowała również, że przeprowadziła szkolenia z przygotowania do El Niño dla ponad tysiąca nadzorowanych firm i instytucji w całym kraju. Ostrzeżenie dotyczy potencjalnego ryzyka, a nie już odnotowanego wycieku odpadów górniczych.

Czytaj nas na