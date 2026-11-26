S&P Global Ratings rozważa obniżenie ratingu kredytowego Nvidii z AA do AA-. Agencja powiązała przegląd z obawami dotyczącymi praktyk ładu korporacyjnego spółki oraz jej znaczącej zależności od dyrektora generalnego Jensena Huanga, informuje TechCrunch.

Przegląd ratingu potrwa do 90 dni

S&P Global Ratings planuje zakończyć przegląd w ciągu 90 dni. W przypadku negatywnej decyzji rating Nvidii może zostać obniżony do AA-, czyli czwartego najwyższego poziomu w skali agencji. Jednocześnie spółka zachowa rating inwestycyjny.

Według oceny S&P zwolnienie Huanga ze stanowiska i jego późniejszy powrót wywołały pytania o słaby nadzór nad kierownictwem oraz brak planowania sukcesji. Agencja zwróciła również uwagę na ryzyko związane z kluczową osobą, czyli znaczną zależność przyszłego sukcesu Nvidii od jej dyrektora generalnego.

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Możliwy wpływ na finansowanie infrastruktury AI

Obniżenie ratingu może zwiększyć koszty zadłużenia Nvidii. Spółka wspiera finansowo dostawców nowego typu usług chmurowych, znanych jako neocloud, oraz inne firmy infrastrukturalne, które nie mają własnego solidnego profilu kredytowego. Niższy rating Nvidii może sprawić, że ich finansowanie dłużne będzie droższe lub będzie wymagać większego zabezpieczenia.

W sierpniu Nvidia ogłosiła zamiar zorganizowania 500 mld dolarów finansowania dla infrastruktury sztucznej inteligencji wspólnie z sześcioma instytucjami finansowymi, w tym Goldman Sachs, Apollo i Blackstone. Zgodnie z początkowymi warunkami Nvidia miała gwarantować 25% pożyczek, jednak, według Bloomberga, kredytodawcy jeszcze przed zwolnieniem i powrotem Huanga zażądali zwiększenia gwarancji. Potencjalne obniżenie ratingu może wzmocnić takie żądania.

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