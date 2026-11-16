W Singapurze Agencja Chorób Zakaźnych (CDA) otrzymała status centrum współpracy Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie zapobiegania i kontroli infekcji. Jest to pierwsze centrum współpracy WHO wyznaczone do wzmacniania systemów ochrony zdrowia poprzez zapobieganie infekcjom, informuje Channel NewsAsia.

Wyznaczenie to uznaje doświadczenie Singapuru w zapobieganiu i kontroli infekcji. Umożliwia ono krajowi udział w międzynarodowych działaniach WHO, a jednocześnie czerpanie z doświadczeń innych państw w celu doskonalenia własnych praktyk medycznych.

Współpraca z krajami regionu

CDA będzie współpracować z WHO i jej państwami członkowskimi, przede wszystkim w Regionie Zachodniego Pacyfiku. Praca obejmie współpracę techniczną, szkolenie specjalistów oraz wymianę wiedzy i najlepszych praktyk.

Agencja będzie pomagać krajom rozwijać krajowe programy zapobiegania infekcjom, wzmacniać nadzór nad zakażeniami związanymi z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a także uczestniczyć w przygotowywaniu międzynarodowych zaleceń. Szczególną uwagę planuje się poświęcić rozwijaniu potencjału placówek ochrony zdrowia, w tym instytucji opieki długoterminowej.

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Główna naukowczyni WHO Sylvie Briand oświadczyła, że partnerstwo ma pomóc krajom włączać oparte na dowodach naukowych i skuteczne działania w zakresie zapobiegania i kontroli infekcji do bezpieczniejszych i bardziej odpornych systemów ochrony zdrowia.

Wyzwania dla systemu ochrony zdrowia

Minister zdrowia i minister koordynujący ds. polityki społecznej Ong Ye Kung podczas konferencji poświęconej zapobieganiu i kontroli infekcji wymienił cztery wyzwania: oporność mikroorganizmów na środki przeciwdrobnoustrojowe, zmianę klimatu, sceptycyzm wobec szczepień oraz ryzyko nowej pandemii. Podkreślił, że niewłaściwe stosowanie antybiotyków przyczynia się do powstawania opornych bakterii.

W CDA zaznaczono, że nowy status opiera się na ponad dziesięcioletniej pracy Singapuru nad rozwojem krajowego systemu zapobiegania i kontroli infekcji. W 2018 roku kraj uruchomił program wzajemnej oceny placówek medycznych, a drugi cykl tego programu zakończono w tym roku w 11 publicznych szpitalach. Dyrektor generalny CDA Vernon Lee poinformował, że program ma zostać rozszerzony na prywatne szpitale w tym lub przyszłym roku.

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