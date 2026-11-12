Niemiecka firma Agile Robots, produkująca roboty humanoidalne i zrobotyzowane manipulatory, pozyskała 500 mln dolarów w rundzie finansowania. Po jej zakończeniu wycena spółki osiągnęła 8,5 mld dolarów.

Inwestorzy rundy

Rundzie finansowania przewodził SoftBank. Uczestniczyły w niej także Nvidia i Hitachi, poinformował Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Agile Robots ma siedzibę w Monachium. Firma poinformowała o pozyskaniu środków w czwartek, 12 listopada.

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Plany firmy

Producent robotów humanoidalnych i zrobotyzowanych manipulatorów planuje wykorzystać finansowanie do rozszerzenia działalności w USA oraz zwiększenia mocy produkcyjnych. Plany te obejmują również rozbudowę produkcji w Niemczech.

W kwietniu 2026 roku roboty firmy zaprezentowano na jej stoisku podczas Hannover Messe — jednych z największych targów przemysłowych na świecie — w Hanowerze. Wydarzenie odbyło się w Niemczech, a krajem partnerskim w tym roku była Brazylia.

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