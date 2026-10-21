W Japonii minister rolnictwa Arata Takebe przeprosił po doniesieniach, że kierowany przez niego okręgowy oddział rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej na Hokkaido rzekomo otrzymał wpłatę polityczną od wykonawcy robót publicznych. Urzędnik oświadczył, że polecił odpowiedzialnym pracownikom szybko sprawdzić okoliczności i, w zależności od wyników, zwrócić pieniądze lub skorygować sprawozdanie dotyczące finansowania politycznego.

Wpłata podczas kampanii wyborczej

Jak podaje The Japan Times, serwis Bunshun Online napisał, że okręgowy oddział partii, którym kieruje Takebe, otrzymał wpłatę od lokalnego wykonawcy zaangażowanego w roboty publiczne.

Według Bunshun Online wpłata wpłynęła pierwszego dnia oficjalnej kampanii wyborczej przed wyborami do Izby Reprezentantów w 2014 roku. Mogło to naruszać ustawę o wyborach na stanowiska publiczne.

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Stanowisko ministra i polecenie premierki

Takebe powiedział dziennikarzom, że w chwili otrzymania wpłaty nie wiedział, iż firma otrzymała projekt robót publicznych. Poinformował również, że premierka Sanae Takaichi poleciła mu ustalić fakty i przedstawić odpowiedni raport.

Takebe objął stanowisko zaledwie tydzień temu, zastępując Kazuo Yanu. Poprzedni minister podał się do dymisji 14 października po wypowiedziach o możliwym ograniczeniu budżetów gmin, których burmistrzowie nie poparli go w wyborach powszechnych, a także z powodu zapewnienia zwolennikom bezpłatnego transportu autobusowego podczas kampanii wyborczej, co również mogło naruszać prawo wyborcze.

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