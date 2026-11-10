W Izraelu lider partii Jaszar Gadi Ajzenkot i lider partii Israel Bejtejnu Awigdor Lieberman uzgodnili przeprowadzenie rozmów z partiami ultraortodoksyjnymi w sprawie utworzenia nowego rządu. Postanowili wyczerpać możliwości porozumienia z tymi siłami, zanim rozważą wariant alternatywnego rządu, podaje Anadolu Agency, powołując się na izraelską stację Channel 13.

Negocjacje zamiast rządu mniejszościowego

Według stacji telewizyjnej Ajzenkot poprosił Liebermana o pomoc w negocjacjach i próbę osiągnięcia porozumienia z partiami ultraortodoksyjnymi. Odkłada to możliwość utworzenia rządu mniejszościowego przy poparciu partii arabskich. Rozmowy między Ajzenkotem a partią Zjednoczony Judaizm Tory już się rozpoczęły.

Zjednoczony Judaizm Tory ma siedem miejsc w Knesecie, a partia Szas — sześć. Łącznie kontrolują 13 spośród 120 mandatów parlamentu. Blok Ajzenkota ma 48 miejsc, więc dołączenie obu partii ultraortodoksyjnych dałoby mu 61 mandatów niezbędnych do uzyskania większości parlamentarnej.

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Różnice w sprawie służby wojskowej

Kluczową przeszkodą dla porozumienia koalicyjnego pozostaje pobór ultraortodoksyjnych Żydów. Ich partie nalegają na utrzymanie zwolnienia ze służby dla uczniów seminariów religijnych, podczas gdy siły „Bloku Zmian” opowiadają się za szerszym poborem. Lieberman, który wcześniej sprzeciwiał się takim wyjątkom, deklarował gotowość do ustępstw w celu utworzenia rządu bez Binjamina Netanjahu, ale podkreślał, że nie rezygnuje z zasady służby dla wszystkich.

Według Channel 12 partie ultraortodoksyjne przedstawiły cztery warunki poparcia rządu kierowanego przez Ajzenkota. Wśród nich są tymczasowe zawieszenie poboru ultraortodoksyjnych Żydów, zaprzestanie aresztowań osób uchylających się od służby i niestosowanie wobec nich sankcji w tym okresie, a także zatwierdzenie proponowanego mechanizmu przez doradców prawnych rządu oraz parlamentarną Komisję Spraw Zagranicznych i Obrony.

W niedzielę wieczorem prezydent Izraela Icchak Herzog powierzył Ajzenkotowi misję utworzenia rządu. Jego kandydaturę zarekomendowało 67 ustawodawców, Netanjahu — 46, a kolejnych siedmiu wstrzymało się od głosu. Ajzenkot ma 28 dni na utworzenie koalicji, a prezydent może przedłużyć ten termin o kolejne 14 dni.

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