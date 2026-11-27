Gadi Eisenkot, któremu powierzono utworzenie rządu Izraela, poinformował o podpisaniu dwóch umów koalicyjnych z partiami Yisrael Beiteinu i Demokraci. Obiecał również zakończyć formowanie nowego rządu w ciągu ośmiu dni, mimo braku postępów w negocjacjach z partią Likud urzędującego premiera Benjamina Netanjahu, poinformowała Anadolu Agency.

Negocjacje z Likudem

Według Eisenkota zespoły negocjacyjne jego partii Yashar i Likudu odbyły pięć spotkań w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Twierdzi on, że Likud wielokrotnie odrzucał propozycje intensyfikacji negocjacji.

Eisenkot oświadczył również, że partia Netanjahu nie wykazała gotowości do posunięcia naprzód dyskusji w kwestiach merytorycznych. Według niego przedstawiciele Likudu skupiali się na modelu podziału władzy z rotacją na stanowisku premiera, ale nie proponowali ustępstw ani konkretnych rozwiązań w innych sprawach.

Jednocześnie Eisenkot zaznaczył, że jest gotów kontynuować dialog, jeśli Likud zmieni swoje podejście i będzie gotowy do kompromisów. Dodał, że pracuje nad porozumieniem z partią Razem.

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Termin mandatu

Początkowy termin mandatu Eisenkota na utworzenie rządu upływa 6 grudnia. Może on zwrócić się do prezydenta Izraela Icchaka Herzoga o jednorazowe przedłużenie o kolejne 14 dni.

Izraelski nadawca publiczny KAN poinformował dzień wcześniej o postępach w negocjacjach między Yashar a ultraortodoksyjnym sojuszem Zjednoczony Judaizm Tory. Chodziło o wstępne ustalenia dotyczące ustawodawstwa w sprawie poboru ultraortodoksyjnych Żydów do wojska.

8 listopada Herzog powierzył Eisenkotowi utworzenie rządu po tym, jak jego kandydaturę zarekomendowało 67 deputowanych Knesetu. Netanjahu otrzymał rekomendacje od 46 parlamentarzystów, a kolejnych siedmiu nie poparło żadnego z kandydatów. Rekomendacje nie gwarantują Eisenkotowi wotum zaufania Knesetu dla nowego rządu.

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