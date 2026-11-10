W Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich działa internetowa Unified Champion Schools Inclusion Academy, która do 2030 roku planuje przeszkolić 6 tys. pedagogów w tworzeniu inkluzywnego środowiska edukacyjnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami rozwojowymi.

Akademią opiekuje się Globalne Centrum Special Olympics ds. Inkluzji w Edukacji. Program, działający od sierpnia, uczy pedagogów, trenerów i liderów społeczności praktycznych metod tworzenia inkluzywnego środowiska nauki poprzez sport, informuje The National.

Internetowy kurs w sześciu językach

Program szkoleniowy jest przeznaczony przede wszystkim dla nauczycieli, pedagogów edukacji specjalnej, trenerów i dyrektorów szkół. Dołączyć mogą także rodzice i inne osoby zainteresowane inkluzją. Wybrani uczestnicy będą mogli ubiegać się o szkolenie stacjonarne.

Według Salin El-Samarani, wiceprezeski Globalnego Centrum Special Olympics ds. Inkluzji w Edukacji, ukończenie kursu internetowego zajmuje od siedmiu do dziewięciu godzin. Jest on dostępny w językach arabskim, francuskim, angielskim, hiszpańskim, uproszczonym chińskim i rosyjskim.

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Przygotowanie regionalnych trenerów

Inicjatywa ma zmniejszyć lukę między polityką inkluzji a możliwościami edukatorów w zakresie stosowania jej w praktyce. El-Samarani zaznaczyła, że chodzi nie tylko o dostęp dzieci do klasy, lecz także o ich udział w życiu szkoły, przyjaźnie i poczucie przynależności.

Special Olympics planuje przeszkolić 250 regionalnych trenerów, którzy będą pomagać w szkoleniu pedagogów w różnych krajach. Uczestnicy programu mają także przekazywać zdobytą wiedzę kolegom w swoich szkołach. Międzynarodowe wydarzenie dla edukatorów zaplanowano podczas Światowych Igrzysk Special Olympics w Santiago w Chile w październiku 2027 roku.

Globalne Centrum Special Olympics ds. Inkluzji w Edukacji utworzono w 2020 roku dzięki wkładowi prezydenta szejka Mohameda w wysokości 25 mln dolarów. Centrum ma kontynuować dziedzictwo Światowych Letnich Igrzysk Special Olympics, które odbyły się w Abu Zabi w 2019 roku.

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