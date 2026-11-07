W Australii sąd magistracki uznał aktywistę Trevora Holda za winnego dwóch przypadków utrudniania pracy funkcjonariuszom państwowym, którzy mieli przeprowadzić na jego działce zabieg przeciwko mrówkom ognistym. Wymierzono mu grzywnę w wysokości 1500 dolarów, jednak wyroku skazującego nie wpisano do rejestru, podaje The Guardian.

Utrudnianie zabiegu na działce

Do incydentu doszło 16 kwietnia około godziny 9:20 na działce Holda w Adare, w dolinie Lockyer na zachód od Brisbane w stanie Queensland. Działka znajdowała się w strefie zabiegów i miała przejść coroczną procedurę w ramach programu zwalczania mrówek ognistych. Hold został wcześniej poinformowany o wizycie pracowników programu.

Z materiałów sądowych wynika, że w pobliżu działki zebrała się niewielka grupa zwolenników aktywisty, która nagrywała funkcjonariuszy i wykrzykiwała pod ich adresem. Policja Queensland zatrzymała Holda około 40 minut po tym, jak nie pozwolił otworzyć bramy. Został zwolniony, lecz po kolejnej interakcji z pracownikami programu i ponownym ostrzeżeniu zatrzymano go po raz drugi.

Sąd odrzucił argumenty obrony

Hold twierdził, że został zastraszony przez policjantów i pracowników programu, dlatego cofnął zgodę na ich obecność. Za pośrednictwem prawniczki Beatrice Ludwig argumentował również, że policja nie uwzględniła jego „uzasadnionego usprawiedliwienia” odmowy dostępu.

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Aktywista osobno powoływał się na pisma do Departamentu Przemysłów Podstawowych, wysłane w grudniu 2024 roku i styczniu 2025 roku. Magistrat Lynne Skoins określiła je jako jednostronne quasi-prawne dokumenty, które próbowały uzyskać milczącą akceptację poprzez brak odpowiedzi, i orzekła, że nie mają one mocy prawnej.

Sąd odrzucił również twierdzenie Holda, że program nie został odpowiednio upoważniony na mocy ustawy Queensland o bezpieczeństwie biologicznym. Prawo zobowiązuje właścicieli gruntów do wpuszczania upoważnionych pracowników w celu przeprowadzenia zabiegów przeciwko mrówkom ognistym, uznawanym za szkodnika priorytetowego. Hold zaskarżył decyzję do Sądu Okręgowego.

Profesor prawa Uniwersytetu Southern Cross David Heilpern porównał część argumentów aktywisty, w tym dotyczących cofnięcia zgody, z podejściem tak zwanego ruchu suwerennych obywateli. Jak powiedział, zgoda lub jej brak ze strony właściciela nie ma znaczenia w świetle przepisów o bezpieczeństwie biologicznym.

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