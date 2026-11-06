Przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Pakistanie sprzeciwili się możliwemu zniesieniu zakazu palenia sziszy i zezwoleniu na działalność lokali z sziszą w stolicy kraju, Islamabadzie. Ostrzegli, że taka decyzja może podważyć działania na rzecz kontroli tytoniu i być sprzeczna z prawnymi oraz międzynarodowymi zobowiązaniami państwa.

Jak informuje Dawn, przedstawiciele Sustainable Development Policy Institute oraz Blue Veins spotkali się z członkiem Zgromadzenia Narodowego Farooqiem Sattarem. Delegacja wyraziła zaniepokojenie doniesieniami o możliwym przeglądzie zakazu używania sziszy na terytorium stołecznego okręgu Islamabadu.

Argumenty organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Aktywiści oświadczyli, że zezwolenie na działalność lokali z sziszą naruszałoby art. 5.3 Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu. Przepis ten zobowiązuje państwa do ochrony polityki w zakresie zdrowia publicznego przed komercyjnymi interesami przemysłu tytoniowego.

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Podkreślili również zagrożenia dla zdrowia, w szczególności związane z narażeniem na tlenek węgla, metale ciężkie i substancje rakotwórcze podczas palenia sziszy. Według przedstawicieli organizacji jedna sesja może oznaczać kontakt z toksycznymi substancjami porównywalny z wypaleniem dziesiątek papierosów. Wskazali także na ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji w przypadku wspólnego używania fajek w lokalach.

Stanowisko posła

Według publikacji palenie sziszy w Pakistanie jest surowo zakazane na podstawie orzeczenia Sądu Najwyższego. Jednocześnie aktywiści twierdzą, że minister zdrowia, reprezentujący partię Farooqa Sattara, rzekomo rozważa możliwość wydawania zezwoleń lokalom z sziszą w Islamabadzie. Łączą tę inicjatywę z presją właścicieli takich lokali oraz przedstawicieli branży hotelarsko-gastronomicznej.

Farooq Sattar uznał istotne zagrożenia związane z wyrobami tytoniowymi i nikotynowymi oraz podkreślił potrzebę niedopuszczenia dzieci do dostępu do tych substancji.

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