Rosyjska aktywistka Adele Shoko oświadczyła, że izraelscy osadnicy zaatakowali ją, amerykańskiego dziennikarza Jaspera Nathaniela oraz izraelsko-rosyjskiego aktywistę Andrija X w palestyńskiej wsi Umm al-Khair w rejonie Masafer Jatta na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu. Al Jazeera informuje o tym, powołując się na wpisy Shoko w serwisie społecznościowym X.

Twierdzenia o pobiciu i zatrzymaniu

Według Shoko osadnicy, którzy — jak twierdzi — byli uzbrojeni, pobili trzy osoby, grozili im oraz zabrali sprzęt i rzeczy osobiste. Twierdzi ona, że Nathaniel został po pobiciu spryskany gazem pieprzowym i zatrzymany przez izraelskie siły.

Shoko oświadczyła również, że Andrij X doznał wstrząśnienia mózgu i kilkakrotnie tracił przytomność podczas incydentu. Według jej twierdzeń został umieszczony w karetce, jednak przewieziono go nie do szpitala, lecz na posterunek policji, gdzie pozostawał zatrzymany bez pomocy medycznej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Na opublikowanych przez Shoko nagraniach widać kilku mężczyzn, z których część była uzbrojona, bijących Nathaniela i Andrija X. Na innym nagraniu izraelscy funkcjonariusze odprowadzają Nathaniela, który mówi, że właśnie został pobity.

Atak podczas zbioru oliwek

Al Jazeera wspomina także o incydencie z 16 października w Abu Falah, na północny wschód od Ramallah. Według redakcji zamaskowane osoby, które określa ona jako izraelskich osadników, zaatakowały palestyńskich rolników podczas zbioru oliwek, podpalały drzewa i rzucały kamieniami z proc.

Fotoreporterka The Washington Post Heidi Levine, która relacjonowała ten atak, została pobita, obrabowana i hospitalizowana. Levine poinformowała, że miała na sobie kamizelkę ochronną z oznaczeniem PRESS, a napastnicy zabrali jej paszport, telefon i sprzęt fotograficzny. Palestyńczyk został również ranny w nogę przez izraelskich żołnierzy, którzy przybyli na miejsce i użyli ostrej amunicji oraz gazu łzawiącego.

Czytaj nas na