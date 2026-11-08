W Nepalu 28-letnia Rinku Thakur, która w wieku 17 lat odmówiła zawarcia zaaranżowanego przez rodzinę małżeństwa i opuściła dom w Birgandź, prowadzi kampanie informacyjne przeciwko małżeństwom dzieci, przemocy związanej z posagiem i przemocy ze względu na płeć. Jak podaje Kathmandu Post, odwiedza ona odległe wsie w prowincji Madhesh i informuje dziewczęta oraz kobiety o ich prawach, zdrowiu reprodukcyjnym i żywieniu.

Odmowa małżeństwa

W kwietniu 2016 roku rodzice Thakur wyznaczyli datę jej ślubu z młodym mężczyzną z Ghorasahan w indyjskim stanie Bihar. Według gazety rodzina przekazała już rodzinie pana młodego 130 tys. rupii jako posag. Mimo próśb córki, która chciała kontynuować naukę, rodzina nalegała na małżeństwo.

Thakur zwróciła się o ochronę do policji w okręgu Parsa. Gobindra Bogati, który był wówczas zastępcą nadinspektora policji, powiedział, że pomógł jej opuścić dom i zorganizował pobyt w schronisku organizacji Maiti Nepal w Birgandź. Mieszkała tam niemal rok, po czym przeniosła się do prywatnego hostelu, wznowiła naukę, uzyskała tytuł licencjata i rozpoczęła pracę w organizacjach pozarządowych.

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Praca w społecznościach Madheshu

Od trzech miesięcy Thakur pracuje z organizacją pozarządową Protection Nepal w gminie Katahariya w okręgu Rautahat. W ramach projektu dotyczącego żywienia społeczności odwiedza wsie i szkoły, ocenia stan zdrowia i odżywienia kobiet oraz prowadzi spotkania na temat konsekwencji małżeństw dzieci, systemu posagowego, cyberprzestępczości i nękania młodych kobiet w internecie.

Według aktywistki na wiejskich obszarach Madheshu dziewczęta nadal wydaje się za mąż przed osiągnięciem ustawowo określonego wieku 20 lat. Zauważa ona, że wczesne małżeństwa ograniczają dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i niezależności ekonomicznej, a wczesna ciąża stwarza poważne zagrożenia dla zdrowia matek i dzieci.

Według danych policji w prowincji Madhesh w latach fiskalnych 2023–2024 i 2024–2025 zarejestrowano 2 531 przypadków samobójstw. Ponad 55% osób, które zmarły, stanowiły kobiety i dziewczęta. Funkcjonariusze wskazują przemoc domową, prześladowanie związane z posagiem i małżeństwa dzieci jako czynniki powodujące cierpienie psychiczne i samobójstwa wśród kobiet.

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