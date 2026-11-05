W Hongkongu 5 listopada ma zostać ogłoszony wyrok wobec Joshuy Wonga, jednego z najbardziej znanych prodemokratycznych aktywistów miasta, w sprawie o zmowę z zagranicznymi siłami. Według Channel NewsAsia maksymalna kara za to oskarżenie to dożywotnie pozbawienie wolności.

Ponowne oskarżenie

Wong przebywa za kratami od niemal sześciu lat, a w październiku obchodził w więzieniu 30. urodziny. Wcześniej oczekiwano, że wyjdzie na wolność w styczniu po zakończeniu kary czterech lat i ośmiu miesięcy w sprawie o działalność wywrotową na mocy narzuconej przez Pekin ustawy o bezpieczeństwie narodowym.

W czerwcu 2025 roku władze Hongkongu postawiły aktywiście nowe zarzuty na podstawie tej samej ustawy. Zarzuca mu się zwracanie do innych państw i struktur z prośbą o nałożenie sankcji na Hongkong i Chiny. We wrześniu Wong przyznał się do winy, co, według publikacji, zwykle może skrócić wymiar kary.

Posiedzenie w sprawie wymiaru kary zaplanowano na godz. 9:30 5 listopada. Sędzia musi ustalić, czy czyn ma poważny charakter. W takim przypadku prawo przewiduje od 10 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Grupy praw człowieka oświadczyły, że zarzut zmowy ma na celu niedopuszczenie do zwolnienia Wonga.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Udział w ruchu protestacyjnym

Wong zyskał rozgłos podczas protestów w 2014 roku, znanych jako Ruch Parasolek. Od 2017 roku był wielokrotnie więziony w sprawach związanych z protestami.

Według władz już w 2016 roku aktywista rozpoczął międzynarodowe działania lobbingowe na rzecz projektu Hong Kong Human Rights and Democracy Act, który miał przyznać prezydentowi USA prawo do nakładania sankcji w odpowiedzi na naruszenia praw człowieka w mieście. W 2019 roku Wong należał do delegacji, która odwiedziła USA, aby promować dokument, który później został przyjęty.

W 2024 roku Wong został uwięziony wraz z dziesiątkami prodemokratycznych działaczy w największym w Hongkongu procesie na podstawie ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Niektórzy jego współoskarżeni wyszli już na wolność po odbyciu kar, jednak Wong został jedynym uczestnikiem tamtej sprawy, któremu ponownie postawiono zarzuty na podstawie tej ustawy.

Czytaj nas na