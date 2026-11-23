Europejskie badanie z udziałem 293 523 kobiet wykazało, że uczestniczki aktywne fizycznie w pracy, w domu i w czasie wolnym miały o 26% niższe szacowane ryzyko inwazyjnego raka szyjki macicy niż kobiety nieaktywne. Jednocześnie wskaźniki całkowitej i centralnej tkanki tłuszczowej nie wykazały statystycznie istotnego związku z zachorowalnością, informuje News-Medical.

Dane z obserwacji

Naukowcy przeanalizowali dane z kohorty European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, do której należały kobiety głównie w wieku od 35 do 70 lat. Uczestniczki rekrutowano w latach 1992–2000 w 10 krajach europejskich. Po wykluczeniu kobiet z Grecji, tych, które przeszły histerektomię, oraz uczestniczek bez ankiet wyjściowych, do analizy włączono 293 523 kobiety.

W ciągu mediany 15 lat obserwacji, obejmującej 4 146 574 osobolata, badacze odnotowali 369 przypadków inwazyjnego raka szyjki macicy. Oceniali wskaźnik masy ciała, obwód talii, stosunek talii do bioder i wzrostu, a poziom aktywności ruchowej określali na podstawie ankiet.

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Nie ustalono związku przyczynowego

Niższe szacowane ryzyko było związane właśnie ze zbiorczym wskaźnikiem aktywności, uwzględniającym pracę, obowiązki domowe i czas wolny. W przypadku poszczególnych rodzajów aktywności fizycznej związek ten nie był stały.

Badacze przeprowadzili także zagnieżdżoną analizę kliniczno-kontrolną: objęła ona 171 kobiet z rozpoznaniem oraz 342 uczestniczki grupy kontrolnej. W próbkach krwi poszukiwano przeciwciał przeciwko dziewięciu typom wirusa brodawczaka ludzkiego, w tym ośmiu typom wysokiego ryzyka, a także markerów wcześniejszego kontaktu z innymi zakażeniami przenoszonymi drogą płciową. Wyniki były ogólnie podobne, jednak badanie miało charakter obserwacyjny i nie ustala, że aktywność fizyczna bezpośrednio zapobiega rakowi szyjki macicy lub działa niezależnie od zakażenia HPV.

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