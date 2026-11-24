Aktor Adam Driver zagra doktora Nathaniela Essexa, znanego jako Mister Sinister, w nadchodzącym reboocie Marvela o X-Men. O swoim udziale w projekcie opowiedział w programie Late Night with Seth Meyers, do którego przyszedł promować film Jamesa Graya Paper Tiger, donosi Variety.

Żart o wyglądzie postaci

Prowadzący Seth Meyers pokazał Driverowi wizerunek Mistera Sinistera — w kostiumie z ostrym kołnierzem, peleryną i charakteryzacją. Aktor zażartował, że postać wygląda dokładnie tak jak on o szóstej rano, gdy budzi go córka.

Driver powiedział, że przed dołączeniem do projektu wiedział co nieco o Misterze Sinisterze, choć lepiej znał Magneto. Nazwał się także fanem X-Men i wspomniał, jak w dzieciństwie przebierał się za Wolverine’a, a jego kuzyn Tony robił kostium Sabretootha z żółtych gumowych rękawiczek i wykałaczek.

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Syn aktora zainteresował się filmem

Według Drivera jego 10-letni syn, który wcześniej nie wykazywał zainteresowania oglądaniem filmów z udziałem ojca, zainteresował się X-Men. Chłopiec bywał na planach filmowych i chce zobaczyć Drivera w kinie.

Kevin Feige z Marvel Studios wcześniej mówił, że studio od dawna chciało współpracować z Driverem. Według niego aktor omawiał z Marvelem możliwe role, ale zazwyczaj grzecznie odmawiał. Reżyserem nowego filmu będzie Jake Schreier.

Według Variety w filmie zagrają także Sadie Sink jako Jean Grey, Inde Navarrette jako Rogue, Kit Connor jako Cyclops, Maya Boyd jako Storm, Asa Germann jako Angel oraz Christopher Abbott jako Charles Xavier, czyli Profesor X. Premiera została zaplanowana na 5 maja 2028 roku.

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