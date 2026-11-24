Aktor Charlie Cox powiedział, że odmówiono mu możliwości wzięcia udziału w przesłuchaniu do roli nowego Jamesa Bonda, uznając go za zbyt starego. Odtwórca roli Daredevila opowiedział o tym na antenie Virgin Radio, informuje NME.

Odmowa z powodu wieku

Według Coxa poprosił on o dopuszczenie do przesłuchania do roli agenta 007, jednak spotkał się z odmową z powodu wieku. Aktor zwrócił uwagę, że Robert Pattinson, którego 16 listopada ogłoszono nowym odtwórcą roli Bonda, jest od niego tylko nieznacznie młodszy.

Cox zaznaczył, że w przyszłym tygodniu skończy 44 lata. Prowadzący Chris Evans sprecyzował, że Pattinson ma 40 lat. W odpowiedzi Cox zakwestionował, czy wiek 44 lat może być przeszkodą nawet w udziale w przesłuchaniach, jednocześnie przyznając, że Pattinson dobrze pasuje do tej roli.

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Nowy odtwórca roli 007

Przed ogłoszeniem Pattinsona wśród możliwych kandydatów do roli Bonda, według materiału, wymieniano Jacoba Elordiego, Jacka Lowdena, Calluma Turnera, Josha O'Connora i Nicholasa Houlta. Daniel Craig zakończył wcielanie się w Jamesa Bonda w filmie „Nie czas umierać” z 2021 roku.

Po ogłoszeniu Pattinson nazwał rolę 007 zaszczytem całego życia i oświadczył, że cieszy się na przyszłą współpracę z zespołem twórczym.

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