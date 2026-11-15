Południowokoreański aktor Ko Kyung-pyo oświadczył, że zawiesi wszystkie zaplanowane działania po wypadku drogowym w Seulu, do którego doszło, gdy prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Aktor przeprosił za wypadek i obiecał współpracować z policją, informuje Korea Herald.

Zderzenie w Seulu

Do wypadku doszło około godziny 3:30 w sobotę w rejonie Donggyo-dong w dzielnicy Mapo w zachodnim Seulu. Samochód aktora zderzył się ze śmieciarką prywatnej firmy pracującej na zlecenie administracji dzielnicy Mapo.

Pracownik po 60. roku życia, który prowadził ciężarówkę, odniósł lekkie obrażenia. Sam pojazd doznał niewielkich uszkodzeń. Badanie alkomatem przeprowadzone przez policję na miejscu wypadku wykazało, że stężenie alkoholu we krwi Ko Kyung-pyo przekraczało 0,08%. W Korei Południowej jest to próg natychmiastowego odebrania prawa jazdy, jednak dokładnego wyniku nie ujawniono.

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W oświadczeniu na Instagramie aktor przyznał, że usiadł za kierownicą po spożyciu alkoholu, i poinformował, że jego prawo jazdy zostało odebrane. Obiecał również w pełni współpracować ze śledztwem, podjąć niezbędne działania w związku z wyrządzoną szkodą oraz przyjąć wszelkie nałożone kary.

Konsekwencje dla projektów telewizyjnych

Ko Kyung-pyo skomentował również nagranie z kamer monitoringu. Widać na nim, jak najwyraźniej ogląda przedmiot w dłoni, a gdy pojawia się policjant, szybko wkłada go do kieszeni płaszcza. Aktor oświadczył, że był to kluczyk do samochodu. Wyjaśnił też, że po zderzeniu przejechał nieco dalej, ponieważ nie mógł od razu znaleźć miejsca do zatrzymania się.

Incydent wpłynął na projekty telewizyjne z udziałem aktora. Zespół programu tvN "Sixth Sense: B Side" poinformował lokalne media, że postara się maksymalnie ograniczyć jego występy w pozostałych odcinkach, w tym w finale sezonu 22 listopada. Z oficjalnych stron programu tvN "Bogum Magical 2", którego premiera jest zaplanowana na 29 listopada, usunięto materiały promocyjne z aktorem. Serwis Tving również ponownie montuje "The Great Escape: Urban Legends", który ma ukazać się 2 grudnia, aby ograniczyć jego obecność na ekranie.

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