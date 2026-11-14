W Seulu w Korei Południowej policja prowadzi postępowanie wobec aktora Ko Kyung-pyo po tym, jak jego samochód zderzył się z ciężarówką do sprzątania ulic. Do wypadku doszło około godziny 3:30 nad ranem w seulskiej dzielnicy Mapo-gu.

Wynik badania alkomatem

Policjanci, którzy przybyli na miejsce wypadku, przeprowadzili aktorowi test na zawartość alkoholu. Według Korea Herald wynik przekroczył ustawowy próg, przy którym kierowca może stracić prawo jazdy.

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W Korei Południowej odebranie prawa jazdy jest przewidziane przy stężeniu alkoholu we krwi od 0,08%. Dokładnego wyniku Ko Kyung-pyo nie ujawniono. Policja wyjaśnia również okoliczności zderzenia oraz powody, dla których usiadł za kierownicą po spożyciu alkoholu. Obecnie nie wiadomo, czy ktoś ucierpiał w wypadku.

Reakcja agencji

Agencja aktora CL&Company przeprosiła w jego imieniu i poinformowała, że przyznał on, iż jego działania były niewłaściwe. Ko Kyung-pyo rozpoczął karierę aktorską w 2010 roku w dramie KBS „Jungle Fish 2”, a szeroką popularność zdobył dzięki roli Sun-woo w serialu tvN „Reply 1988”. Wystąpił także w produkcjach „Don't Dare to Dream”, „Chicago Typewriter” i „Love in Contract”.

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