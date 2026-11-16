W Los Angeles w USA aktorka Glenn Close, brytyjski reżyser Ridley Scott oraz animator Floyd Norman otrzymali honorowe Oscary podczas 17. ceremonii Governors Awards. Wydarzenie odbyło się w niedzielę w sali Ray Dolby Ballroom kompleksu Ovation Hollywood, podaje Anadolu Agency.

Pierwszy Oscar dla Close

79-letnia Close otrzymała pierwszą statuetkę Oscara po ośmiu nominacjach w karierze trwającej ponad pięć dekad. Wcześniej była nominowana między innymi za role w filmach „Fatalne zauroczenie”, „Niebezpieczne związki”, „Żona” i „Elegia dla bidoków”.

88-letni Scott, znany jako reżyser filmów „Obcy – ósmy pasażer Nostromo”, „Łowca androidów” i „Gladiator”, miał cztery nominacje do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, jednak nie zdobył nagrody konkursowej. Nie przybył na ceremonię i przyjął wyróżnienie w nagraniu wideo.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyróżnienia dla animatora i producentek

91-letni Norman został wyróżniony za wkład w animację. W 1956 roku został pierwszym czarnoskórym animatorem w Walt Disney Animation Studios i pracował przy filmach „Śpiąca królewna”, „Księga dżungli” oraz „Mulan”.

Producentki Christine Vachon i Pamela Koffler, współzałożycielki niezależnej firmy Killer Films, otrzymały Nagrodę Pamięci Irvinga Thalberga za osiągnięcia w produkcji filmowej. Governors Awards są organizowane oddzielnie od corocznej ceremonii wręczenia Oscarów od 2009 roku, honorując osiągnięcia całego życia i wyjątkowy wkład w kinematografię.

Czytaj nas na