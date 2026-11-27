Aktorka Manni L. Perez, która zagrała główną bohaterkę Grand Theft Auto 6, Lucię Caminos, po raz pierwszy publicznie wypowiedziała się o pracy nad grą. W poście na Instagramie z 26 listopada podziękowała odbiorcom za wiadomości i pozytywny odbiór gry oraz postaci, informuje NME.

Perez zaznaczyła, że ostatnie kilka dni było dla niej bardzo intensywne. Jak powiedziała, poświęciła niemal dekadę na ożywienie Lucii i nazwała tę postać ważną częścią swojego życia.

Rola została potwierdzona przed premierą

Przed premierą Grand Theft Auto 6 w sieci krążyły plotki, że to właśnie Perez zagrała Lucię. Aktorka wcześniej współpracowała z Rockstar Games: w aktualizacji Diamond And Casino & Resort do Grand Theft Auto Online z 2019 roku użyczyła głosu nienazwanej krupierce blackjacka.

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W 2025 roku Perez mówiła, że pracuje nad czymś dużym, jednak nie mogła ujawnić szczegółów z powodu umów o zachowaniu poufności. Jej udział w Grand Theft Auto 6 potwierdzono, gdy została nominowana w kategorii „Najlepsza rola aktorska” na The Game Awards 2026 — dzień przed premierą gry.

Jak tworzono Lucię

Scenarzystka Grand Theft Auto 6 Alexa D’Agostino wcześniej opowiadała, że celem było stworzenie w pełni dopracowanej postaci. Według niej Lucia została pierwszą w pełni udźwiękowioną kobiecą protagonistką w historii GTA, a podczas pracy nad bohaterką czerpała z wizerunków znanych jej kobiet.

Aktor Dylan Rourke, który zagrał Jasona, również podziękował twórcom za współpracę przy grze. Według NME, powołującego się na najnowsze doniesienia, Grand Theft Auto 6 sprzedało ponad 44,9 mln egzemplarzy w pierwszych czterech dniach.

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