Aktorka Margot Robbie zagra w filmie The Week of Pain, który tworzą A24 i Square Peg. Scenarzystą i reżyserem projektu będzie Kristoffer Borgli, informuje Variety. Szczegóły fabuły filmu nie zostały na razie ujawnione.

Produkcja filmu

A24 będzie produkować i finansować film. W produkcji wezmą również udział Square Peg Ariego Astera i Larsa Knudsena, Dilemma Films oraz LuckyChap — firma produkcyjna Robbie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Borgli pracował wcześniej nad filmami Dream Scenario i Sick of Myself. Wcześniej współpracował z A24 i Square Peg przy filmie The Drama, w którym zagrali Robert Pattinson i Zendaya.

Nadchodzące projekty Robbie

Robbie niedawno zagrała w romantycznej adaptacji Wuthering Heights dla Warner Bros., gdzie jej partnerem był Jacob Elordi. Aktorka zagra także w prequelu Ocean’s 11 u boku Bradleya Coopera, który wyreżyseruje film. Według Variety fabuła tego filmu będzie koncentrować się wokół napadu podczas Grand Prix Monako w 1962 roku.

Czytaj nas na