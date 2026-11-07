Sąd Karny w Bangkoku w Tajlandii postanowił tymczasowo aresztować aktorkę Panaddę Wongphudee, znaną jako Boom, oraz jej męża Athipa Anantawana. Małżeństwo po raz pierwszy stanęło przed sądem w sprawie, która wynikła po dochodzeniu dotyczącym działalności fundacji charytatywnej Goodness Foundation, informuje Bangkok Post.

Stanowisko policji i kaucja

Policja zwróciła się do sądu o zatwierdzenie początkowego 12-dniowego okresu tymczasowego aresztowania, wyjaśniając to niezakończonym śledztwem. Funkcjonariusze sprzeciwili się także zwolnieniu za kaucją z obawy, że podejrzani mogą uciec lub wpłynąć na dowody.

Zgodnie z prawem Tajlandii podejrzany może być przetrzymywany przez maksymalnie siedem 12-dniowych okresów, czyli najwyżej 84 dni, zanim prokuratorzy muszą postawić zarzuty. Wongphudee nie złożyła wniosku o kaucję, a po posiedzeniu została przewieziona do Centralnego Zakładu Karnego dla Kobiet. Sąd odmówił zwolnienia za kaucją jej mężowi, którego przeniesiono do Aresztu Śledczego w Bangkoku.

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Zarzucane czyny

50-letniej Wongphudee, byłej Miss Tajlandii, zarzuca się spisek w celu oszukania społeczeństwa, wprowadzenie fałszywych danych do systemu komputerowego oraz spisek w celu prania pieniędzy. Jej 53-letni mąż, inwestor na rynku nieruchomości i specjalista fitness, jest podejrzewany o spisek w celu prania pieniędzy.

Aktorka została zatrzymana w piątek w swoim domu w Bangkoku, podczas gdy Anantawan sam zgłosił się do władz. Przed przewiezieniem do sądu Wongphudee przeprosiła i oświadczyła, że przekazała już śledczym wszystkie fakty. Jej prawnik Ekkasit Srisang poinformował, że ona i jej zespół prawny nie będą już udzielać wywiadów, aby nie ingerować w postępowanie sądowe.

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