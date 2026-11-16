Akcjonariusze Intela złożyli w sądzie federalnym w San Jose w Kalifornii pozew zbiorowy przeciwko amerykańskiemu producentowi chipów. Twierdzą, że firma ukrywała skutki długotrwałego spadku sprzedaży komputerów osobistych, po którym jej akcje w ciągu jednego dnia straciły niemal 29% wartości. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Roszczenia akcjonariuszy

Pozew, złożony w piątek, został zainicjowany przez system emerytalny strażaków i policjantów miasta Southfield w stanie Michigan. Powodowie oświadczyli, że Intel zbyt wolno ujawniał informacje o tym, jak spadek popytu na komputery PC i nadmierne zapasy produktów wpłyną na jego przychody.

Według akcjonariuszy problemy firmy ze sprzedażą komputerów i nadmiarem zapasów przeważyły nad korzyściami z budowy centrów danych oraz boomu sztucznej inteligencji. Stwierdzili także, że Intel miał motyw i możliwość wprowadzenia inwestorów w błąd, gdy w połowie sierpnia, w środku trzeciego kwartału, pozyskał kapitał poprzez sprzedaż akcji o wartości 23 mld dolarów po cenie 95 dolarów za akcję.

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Spadek notowań

30 października akcje Intela spadły o 28,6%, a wartość rynkowa firmy zmniejszyła się o około 140 mld dolarów. Stało się to dzień po tym, jak firma prognozowała niższe od oczekiwanych przychody i zysk w czwartym kwartale oraz ostrzegła przed długotrwałym spadkiem na rynku komputerów osobistych.

Dyrektor generalny Intela Lip-Bu Tan powiedział analitykom, że jest rozczarowany niedoborem mocy produkcyjnych, „bezprecedensowym kryzysem pamięci” oraz związaną z nim słabością rynku komputerów PC. Oświadczył, że problemy te należy pilnie rozwiązać. Intel nie odpowiedział od razu na zapytania dziennikarzy.

Pozew domaga się nieokreślonego odszkodowania dla akcjonariuszy Intela za okres od 23 lipca do 29 października 2026 roku. Jako pozwani wskazani są również Lip-Bu Tan i dyrektor finansowy David Zinsner. Na zamknięciu piątkowej sesji akcje Intela kosztowały 59,66 dolara.

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