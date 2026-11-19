Akcje producenta chipów Advanced Micro Devices (AMD) spadły w środę o około 7% po raporcie firmy inwestycyjnej Hunterbrook Media na temat potencjalnych ryzyk dla działalności AMD w Chinach. Jak podaje CNBC, Hunterbrook ujawniła również, że otworzyła krótką pozycję na akcjach AMD.

Twierdzenia dotyczące oprogramowania układowego dla serwerów

Hunterbrook twierdzi, że po wpisaniu chińskiego producenta serwerów IEIT Systems na amerykańską czarną listę firma ta miała rzekomo nadal otrzymywać nowe wersje oprogramowania układowego AMD. Według Hunterbrook takie oprogramowanie umożliwia chipom AMD działanie w serwerach. CNBC zaznaczyło, że nie mogło niezależnie zweryfikować tych informacji.

W raporcie stwierdzono również, że nowe zasady kontroli eksportu w Waszyngtonie mogą zaostrzyć ograniczenia dla zagranicznej działalności AMD. Hunterbrook podała, że ponad 20% przychodów AMD pochodzi od klientów w Chinach i Hongkongu, a firma zależy od chińskiego partnera przy końcowym etapie produkcji większości swoich chipów.

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Stanowisko AMD w sprawie kontroli eksportu

AMD nie przekazała CNBC niezwłocznego komentarza w sprawie twierdzeń Hunterbrook. Jednocześnie dyrektor generalna AMD Lisa Su podczas niedawnej telekonferencji poświęconej wynikom finansowym nazwała Chiny ważnym rynkiem dla firmy i oświadczyła, że producent dąży do pełnego przestrzegania amerykańskich kontroli eksportu.

Twierdzenia Hunterbrook pojawiły się w czasie dochodzeń dotyczących konkurenta AMD, firmy Nvidia, w związku ze sprzedażą spółkom w Azji powiązanym z Chinami. Niepewność wokół Nvidii była wcześniej postrzegana jako czynnik, który mógł być korzystny dla AMD.

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