W Hongkongu w czwartek, 12 listopada 2026 roku, oczekiwany jest debiut giełdowy akcji chińskich producentów chipów Hosin Electronics i Amicro Technology. Spółki przeprowadziły pierwsze oferty publiczne, a prognozuje się, że ich akcje otworzą się z odmienną dynamiką.

Oczekiwane ceny otwarcia

Jak podaje Channel NewsAsia, akcje Hosin Electronics mają otworzyć się 0,04% poniżej ceny IPO. W przypadku Amicro Technology oczekiwana jest cena otwarcia o 37,6% wyższa od ceny jej pierwszej oferty publicznej.

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Środki z IPO

Podczas IPO Hosin Electronics pozyskała 1,07 mld dolarów hongkońskich, czyli około 137 mln dolarów amerykańskich. Amicro Technology pozyskała 709,7 mln dolarów hongkońskich. Obie spółki zostały w materiale określone jako chińscy producenci chipów.

Materiał Channel NewsAsia jest datowany na 12 listopada 2026 roku. Zaznaczono w nim, że źródłem informacji jest Reuters.

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