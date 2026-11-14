Akcje Berkshire Hathaway wzrosły o 19,1% od początku kwartału — CNBC

Akcje Berkshire Hathaway przez cztery kolejne sesje giełdowe zamykały się na nowych rekordowych poziomach. Od początku czwartego kwartału, od 1 października, akcje klasy A wzrosły o 19,1% i 11 razy zakończyły notowania na historycznych maksimach, informuje CNBC.

Akcje klasy B, które są w szerszym obrocie, również zyskały 19,1% od niedawnego minimum i dziesięć razy zamknęły się na rekordowych poziomach. Od początku roku wyprzedzają benchmark o 7,5 punktu procentowego.

Możliwe zmniejszenie udziału w Bank of America

Berkshire Hathaway ma złożyć w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd kwartalne sprawozdanie o portfelu akcji na formularzu 13F za trzeci kwartał. Według CNBC dane ze sprawozdania spółki na formularzu 10-Q mogą wskazywać, że holding nadal zmniejszał pakiet akcji Bank of America. Jeśli się to potwierdzi, będzie to dziewiąty kolejny kwartał sprzedaży.

Na dzień 30 czerwca Berkshire posiadało 483,4 mln akcji Bank of America, których wartość szacowano na 24,7 mld dolarów. Przed rozpoczęciem sprzedaży, 30 czerwca 2024 roku, spółka miała ponad 1 mld akcji o wartości 41,1 mld dolarów. Od tego czasu liczba papierów wartościowych w portfelu zmniejszyła się o 53,2%, nie uwzględniając możliwych transakcji w trzecim kwartale, podczas gdy cena akcji banku wzrosła o 28,3%.

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Podstawą przypuszczeń o dalszej sprzedaży było zmniejszenie o 372 mln dolarów kosztu nabycia akcji w kategorii „banki, ubezpieczenia i finanse”. Barron’s oszacował możliwą skalę sprzedaży w trzecim kwartale na 30–40 mln akcji Bank of America. W drugim kwartale Berkshire sprzedało 30,2 mln takich papierów.

Nowa emisja obligacji w jenach

Berkshire Hathaway poinformowało również o sprzedaży obligacji w jenach o wartości ponad 182 mld jenów, czyli około 1,1 mld dolarów. Terminy zapadalności papierów przypadają na lata 2029–2056, a roczne stopy procentowe wynoszą od 2,6% do 4,6%.

W kwietniu spółka sprzedała obligacje w jenach o wartości 272 mld jenów, czyli 1,7 mld dolarów. Berkshire wykorzystuje środki z takiego finansowania, aby zabezpieczać swoje inwestycje w japońskie akcje przed wahaniami kursów walut.

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