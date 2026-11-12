Akcje producenta chipów AI Cerebras wzrosły o 13% w handlu posesyjnym po publikacji wyników kwartalnych i ogłoszeniu umowy z Microsoftem. Firma poinformowała o przychodach, które przekroczyły oczekiwania rynku, oraz przedstawiła prognozę na czwarty kwartał, podaje CNBC.

Przychody przekroczyły oczekiwania

Podstawowe przychody Cerebras w trzecim kwartale wyniosły 230,9 mln dolarów, wobec 214,7 mln dolarów oczekiwanych przez analityków ankietowanych przez LSEG. Według firmy wskaźnik wzrósł o 70% ze 135,7 mln dolarów. Jednocześnie Cerebras zaraportowała stratę 67 centów na akcję; CNBC zaznacza, że porównanie tego wskaźnika z oczekiwaną stratą 14 centów nie jest obecnie oczywiste.

Dyrektor generalny Cerebras Andrew Feldman powiedział CNBC, że firma dostrzega możliwości w sprzedaży sprzętu ze względu na długie terminy dostaw i wyższy koszt procesorów graficznych. Cerebras próbuje konkurować z Nvidią na rynku chipów AI.

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Umowa z Microsoftem i prognoza

Według Feldmana Microsoft podpisał umowę z Cerebras w październiku, a firma oczekuje pierwszych przychodów z niej w pierwszym kwartale 2027 roku. Cerebras zawarła również umowy z innymi dużymi dostawcami chmury — Amazonem i Oracle.

Na czwarty kwartał Cerebras prognozuje podstawowe przychody na poziomie 310–330 mln dolarów oraz marżę brutto 47–49%. Konsensusowa prognoza LSEG zakładała przychody na poziomie 271 mln dolarów i marżę 42,1%. Firma oczekuje również, że jej przychody w 2027 roku potroją się — do około 2,85 mld dolarów, podczas gdy analitycy ankietowani przez LSEG prognozowali 2,92 mld dolarów.

Pomimo wzrostu po raporcie akcje Cerebras straciły około 47% wartości od debiutu na Nasdaq w maju.

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