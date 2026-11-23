Akcje francuskiej firmy biotechnologicznej Abivax wzrosły w poniedziałek rano o 10% po tym, jak spółka odrzuciła zarzuty sprzedającego krótko Scorpion Capital dotyczące eksperymentalnego leku obefazimod. Wcześniej akcje spółki notowane w Paryżu spadły o 17% po publikacji raportu Scorpion Capital, informuje CNBC.

Twierdzenia sprzedającego krótko

Scorpion Capital twierdzi, że zlecone przez nią testy laboratoryjne rzekomo wskazują, iż obefazimod może działać poprzez niespecyficzny toksyczny wpływ na komórki, a nie poprzez ukierunkowany mechanizm biologiczny deklarowany przez Abivax. Sprzedający krótko poinformował również o obawach dotyczących fototoksyczności katalitycznej — procesu, w którym cząsteczka pochłaniająca światło wywołuje potencjalnie szkodliwe reakcje chemiczne.

Scorpion Capital zasugerowała możliwy związek między właściwościami leku a przypadkami raka skóry zgłaszanymi podczas badań trzeciej fazy. Ponadto spółka zakwestionowała wiarygodność badań naukowych stanowiących podstawę rozwoju leku.

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Odpowiedź Abivax i badania

Po zamknięciu sesji Abivax oświadczyła, że raport Scorpion Capital zawiera liczne niezgodne z faktami i wprowadzające w błąd twierdzenia, założenia i wnioski. Obefazimod jest jedynym lekiem spółki; w późnym badaniu klinicznym wykazał korzyści dla pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

Abivax planuje do końca roku złożyć do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków wniosek o zatwierdzenie leku. Spółka oczekuje potencjalnego wejścia obefazimodu na rynek amerykański w 2027 roku. Lek jest również testowany w badaniu średniego etapu dotyczącym leczenia choroby Crohna.

W czerwcu inwestorzy zareagowali na doniesienia o przypadkach raka wśród uczestników późnego badania obefazimodu dla pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. W drugiej części danych z tego samego badania Abivax stwierdziła, że częstość nowotworów złośliwych była zgodna z oczekiwanymi wskaźnikami.

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