Akcje japońskiego konglomeratu technologicznego SoftBank Group spadły w środę o 10% w związku z wyprzedażą azjatyckich spółek technologicznych powiązanych ze sztuczną inteligencją. Inwestorów zaniepokoiły odnowione obawy dotyczące inwestycji w AI po nocnym spadku sektora technologicznego na Wall Street, podaje CNBC.

Spadki japońskich producentów chipów

Największe straty w Japonii poniosły spółki związane ze światowym łańcuchem dostaw dla AI. Producent sprzętu do testowania układów scalonych Advantest, który dostarcza produkty firmie Nvidia, stracił 12,26%.

Tokyo Electron, który dostarcza sprzęt do produkcji chipów partnerowi Nvidii — TSMC, stracił 10,9%. Producent sprzętu do inspekcji półprzewodników Lasertec spadł o 10,15%, akcje Disco Corporation straciły 9,41%, a Renesas Electronics — 10%.

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Spadki w Korei Południowej

Wyprzedaż objęła również południowokoreańskie spółki technologiczne. Akcje Samsung Electronics i SK Hynix, kluczowych dostawców chipów pamięci o wysokiej prędkości dla akceleratorów AI, spadły o ponad 7%.

Wśród innych spółek południowokoreańskiego sektora technologicznego LG Innotek stracił 6,15%, a LG Display — 4,09%. Spadki w Azji nastąpiły po zniżce amerykańskich akcji technologicznych: indeks Nasdaq Composite częściowo oddał wzrost z poprzedniej sesji.

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