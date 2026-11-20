Akcje japońskiej grupy SoftBank spadły w piątek o 16,16% wśród szerokiej wyprzedaży spółek technologicznych w Azji po debiucie startupu sztucznej inteligencji Anthropic na Wall Street. Informuje o tym CNBC.

Inwestorzy oceniają zakłady na AI

SoftBank jest jednym z największych inwestorów OpenAI, konkurenta Anthropic. Japońska firma zainwestowała łącznie 64,6 mld dolarów w twórcę ChatGPT.

Według CNBC spadek notowań SoftBanku odzwierciedla obawy inwestorów dotyczące znacznych zakładów firmy na sztuczną inteligencję, a w szczególności jej dużej ekspozycji na OpenAI. Rynki oceniają, czy duże inwestycje w infrastrukturę AI będą w stanie zapewnić wystarczający zwrot.

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Spadki producentów chipów

Wyprzedaż dotknęła także japońskich producentów półprzewodników. Akcje Tokyo Electron straciły 7,19%, Lasertec — 6,75%, a Renesas Electronics — 6,71%. Dzień wcześniej akcje Nvidii w USA spadły o 2,9%.

W Korei Południowej akcje dostawców Nvidii, SK Hynix i Samsung Electronics, potaniały odpowiednio o 6% i 4,7%. Główny indeks giełdowy kraju Kospi spadł o 3,66%. Technologiczny indeks Nasdaq Composite w USA stracił poprzedniego dnia ponad 2%.

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