Akcje firmy z sektora cyberbezpieczeństwa Zscaler wzrosły o 20% w handlu posesyjnym w piątek po tym, jak Bloomberg poinformował, że CrowdStrike prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia Zscaler. O reakcji rynku informuje CNBC.

Rozmowy o przejęciu

Bloomberg podał, że CrowdStrike omawia przejęcie Zscaler. CrowdStrike odmówił komentarza w tej sprawie, a Zscaler nie odpowiedział na prośbę CNBC o komentarz bezpośrednio po publikacji.

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Reakcja rynku

W bloku notowań CNBC dla akcji Zscaler wskazano wzrost o 17,82%, czyli o 34,72 dolara. Akcje CrowdStrike jednocześnie spadały o 10,11%, czyli o 23,20 dolara. Wskaźniki te podano w materiale CNBC w momencie jego publikacji.

CrowdStrike i jego konkurenci dokonali w ostatnich miesiącach szeregu przejęć, aby wzmocnić swoją ofertę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w warunkach rozwoju sztucznej inteligencji. CNBC zauważa, że takie transakcje stały się w branży bardziej aktywne w ostatnich miesiącach.

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