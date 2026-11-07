W Stanach Zjednoczonych akcje klasy B Berkshire Hathaway wzrosły w ciągu tygodnia o ponad 5%, podczas gdy indeks S&P 500 stracił prawie 2,7%. Dzięki trzem nowym rekordowym zamknięciom akcje klasy B wyprzedziły benchmark o 5,8 punktu procentowego od początku roku, podaje CNBC.

Przepływ kapitału z akcji technologicznych

Miesiąc temu akcje Berkshire Hathaway pozostawały w tyle za S&P 500 o 13,6 punktu procentowego od początku roku. CNBC zauważa, że inwestorzy przenosili środki z taniejących akcji technologicznych do tradycyjnego konglomeratu o stosunkowo niewielkiej ekspozycji na sztuczną inteligencję. Inwestorzy obawiają się, że ogromne wydatki na centra danych mogą się nie zwrócić.

Dwa tygodnie temu notowania Berkshire w pełni odrobiły około 15-procentowy spadek odnotowany w ciągu trzech miesięcy po tym, jak Warren Buffett ogłosił na zgromadzeniu akcjonariuszy w 2025 roku zamiar ustąpienia ze stanowiska dyrektora generalnego pod koniec tego roku. Akcje spółki są obecnie o 6% powyżej rekordowych poziomów zamknięcia osiągniętych przed tym oświadczeniem, 3 maja 2025 roku.

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Dynamika inwestycji Berkshire

Wartość pakietu Berkshire Hathaway w Alphabet na 30 czerwca wynosiła 37,8 mld dolarów i była trzecią co do wielkości pozycją w portfelu akcyjnym. Po spadku akcji klas A i C o około 20% wartość tego udziału obniżyła się do 30,2 mld dolarów, a sama pozycja spadła na czwarte miejsce za Coca-Colą, wycenianą na 38,3 mld dolarów.

Ujawnienie przez Berkshire Hathaway zakupu dodatkowych akcji Sirius XM za 27 mln dolarów prawdopodobnie przyczyniło się do dalszego wzrostu akcji spółki radia satelitarnego. Berkshire kupiło ponad 924 tys. akcji po średniej cenie 29,10 dolara. W czwartek akcje Sirius XM osiągnęły 52-tygodniowe maksimum w trakcie sesji na poziomie 33,76 dolara; od publikacji raportu kwartalnego wzrosły o 18,6%, a od początku roku — o 62%.

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