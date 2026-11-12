Akcje Nvidii spadły o 7,8% w handlu przed otwarciem rynku w USA 12 listopada w związku z doniesieniami, że rada dyrektorów rozważa, czy odwołać dyrektora generalnego Jensena Huanga. Jak podaje Channel NewsAsia, z tego powodu wartość rynkowa producenta chipów mogła spaść poniżej 4 bln dolarów po raz pierwszy od lipca 2025 roku.

Presja na sektor AI

Nvidia jest jednym z kluczowych uczestników infrastruktury sztucznej inteligencji i finansuje projekty związane z wykorzystaniem jej chipów. Model ten przyciągnął uwagę z powodu obaw dotyczących finansowania cyrkularnego. Według portalu akcje spółek związanych z AI również znajdują się pod presją z powodu obaw o finansowanie branży i możliwe zaostrzenie regulacji dotyczących budowy centrów danych.

Od czasu, gdy rada dyrektorów w niedzielę ogłosiła dochodzenie w sprawie relacji Huanga z bizneswoman Alice Huang, Nvidia straciła około 300 mld dolarów wartości rynkowej. Doniesienia o możliwym odwołaniu szefa spółki w chwili publikacji pozostawały doniesieniami, a nie potwierdzoną decyzją rady dyrektorów.

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Notowania innych spółek

Akcje wspieranej przez Nvidię spółki CoreWeave spadły o 6% po wzroście o ponad 27% w poprzedniej sesji. Niżej notowane były również IREN i Applied Digital, a akcje Nebius straciły 10,7% po publikacji wyników za trzeci kwartał.

Notowania Micron Technology obniżyły się o 3,4%, Sandisk — o 5,1%, a Western Digital — o 3,2%. Akcje Lumentum, Coherent i Dell potaniały o 3,3–4,1%. Jednocześnie akcje konkurentów Nvidii — AMD i Broadcom — wzrosły odpowiednio o 1,7% i 0,8%. Rynki Japonii i Korei Południowej zakończyły handel spadkiem o niemal 0,7%, a akcje technologiczne w Europie straciły około 1%.

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