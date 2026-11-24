W Stanach Zjednoczonych akcje Nvidii we wtorek spadły o prawie 8% wśród pytań amerykańskich ustawodawców o rolę prezydenta Donalda Trumpa w przywróceniu Jensena Huanga na stanowisko dyrektora generalnego. Część wzrostu wartości spółki po ogłoszeniu przywrócenia menedżera została utracona podczas niestabilnych notowań, informuje BBC News. Jednocześnie notowania pozostawały wyższe niż na zamknięciu w piątek, przed doniesieniami o powrocie Huanga.

Powrót dyrektora generalnego

Rada dyrektorów Nvidii przywróciła Huanga na stanowisko w poniedziałek, mniej niż dwa tygodnie po jego wymuszonej rezygnacji. Doszło do niej po pojawieniu się informacji o pozamałżeńskich relacjach; jedna z nich dotyczyła osoby podejrzewanej o szpiegostwo na rzecz Chin.

Trump oświadczył, że odegrał znaczącą rolę w przywróceniu 63-letniego menedżera. Według niego rozmawiał z dyrektorami Nvidii i przekonał ich do powrotu Huanga. Prezydent powiedział również CNBC, że członkowie rady prosili o zapewnienia dotyczące zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, które im przedstawiono w świetle informacji dostępnych władzom.

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Pytania Kongresu i reakcja rynku

Rada Nvidii oświadczyła, że uwzględniła stanowiska przedstawicieli najwyższych szczebli rządu USA i jest przekonana, że przywrócenie Huanga nie stwarza ryzyka dla bezpieczeństwa narodowego. Przewodniczący rady Harvey Jones nazwał tę decyzję zgodną z interesami akcjonariuszy, pracowników, partnerów i klientów spółki.

W przyszłym tygodniu Huang ma zeznawać przed Kongresem USA, gdzie będzie pytany o związek z Alice Huang, podejrzewaną o szpiegostwo na rzecz Chin. Alice Huang nie jest krewną szefa Nvidii. Departament Handlu USA przygotowuje się do wpisania na czarną listę Megaspeed — singapurskiego klienta Nvidii, którego dyrektorką generalną była Alice Huang. Chiny zaprzeczają oskarżeniom o szpiegostwo.

Spadek dotknął również innych producentów mikrochipów: akcje AMD obniżyły się o ponad 10%, a papiery wartościowe Broadcom i Marvell Technology także potaniały. Inwestorzy oceniają ryzyko możliwych regulacji ze strony nowo wybranych demokratów, a także perspektywy zwrotu z zakrojonych na szeroką skalę inwestycji w sztuczną inteligencję. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy akcje Nvidii straciły prawie 30% wartości.

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