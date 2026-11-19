Akcje Nvidii w Nowym Jorku 18 listopada spadły o 2,9%, mimo mocnego raportu kwartalnego producenta chipów. Jak informuje Channel NewsAsia, spadek notowań nastąpił na tle ogólnego obniżenia się większości amerykańskich, europejskich i azjatyckich rynków akcji.

Wyniki finansowe Nvidii

Firma poinformowała, że jej przychody w trzecim kwartale podwoiły się i przekroczyły 115 mld dolarów amerykańskich. Zysk netto wyniósł 65,3 mld dolarów. Nvidia podniosła również prognozę i oczekuje wzrostu przychodów w przyszłym roku o 75%.

Główna strateg inwestycyjna Saxo, Charu Chanana, zaznaczyła, że dobre wyniki Nvidii dały czas kierownictwu firmy, a dla szerszego segmentu sztucznej inteligencji potwierdziły popyt na infrastrukturę. Jednocześnie, jej zdaniem, dalsza dynamika rynku będzie coraz bardziej zależeć od zdolności firm do przekształcania tego popytu w stabilny zysk.

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Oczekiwania wobec IPO Anthropic

Inwestorzy przygotowywali się również do pierwszej oferty publicznej akcji twórcy AI, Anthropic, zaplanowanej na 19 listopada. Według publikacji pięcioletni startup może pozyskać z IPO co najmniej 65 mld dolarów amerykańskich. Analitycy przypuszczali, że część uczestników rynku ograniczała pozycje w innych aktywach, aby uwolnić środki na zakup akcji Anthropic.

Na rynku walutowym dolar nadal umacniał się wobec głównych walut. Wiązano to z oczekiwaniami, że Rezerwa Federalna USA może podnieść stopy procentowe w przyszłym miesiącu, a być może jeszcze raz na początku przyszłego roku.

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