W Stanach Zjednoczonych akcje twórcy Claude’a, firmy Anthropic, spadły podczas wtorkowego handlu przedsesyjnego, 24 listopada, poniżej ceny pierwszej oferty publicznej wynoszącej 83 dolary. Walory traciły 5,8% i były notowane po 82,59 dolara, informuje Channel NewsAsia.

Spadek po debiucie

Anthropic zadebiutowała na Nasdaq 19 listopada. Na otwarciu notowań jej akcje kosztowały 111,50 dolara, czyli o 34% więcej niż cena IPO. W pełni rozwodniona wycena spółki na krótko przekroczyła wówczas 2 bln dolarów.

Po debiucie notowania znalazły się pod wpływem szerszej wyprzedaży akcji technologicznych. W ubiegłym tygodniu indeksy S&P 500 i Dow zakończyły handel na poziomach potwierdzających korektę, a Nvidia odnotowała największy tygodniowy spadek od 2008 roku.

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Największe IPO

Spółka pozyskała 93,5 mld dolarów w ramach największej pierwszej oferty publicznej w historii po tym, jak subemitenci skorzystali z opcji zakupu dodatkowych akcji. Przewyższyło to wynik debiutu giełdowego SpaceX, która w czerwcu pozyskała 85,7 mld dolarów.

Jako pierwsza spółka z sektora zaawansowanej sztucznej inteligencji, która stała się publiczna, Anthropic jest postrzegana jako wskaźnik sytuacji w sektorze. Spadek jej akcji wzmocnił obawy dotyczące wysokich wycen spółek AI oraz znacznych wydatków na infrastrukturę obliczeniową w warunkach rosnących stóp procentowych.

Jednocześnie firma analityczna Intropic, która śledzi rebalansowanie indeksów, szacuje, że do końca roku fundusze pasywne mogą kupić do 30% oferowanych akcji. MSCI planuje włączyć Anthropic do swoich globalnych indeksów standardowych po zamknięciu sesji 30 listopada.

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