Akcje amerykańskich firm związanych ze sztuczną inteligencją ponownie wyraźnie spadły w piątek. Według Channel NewsAsia, które powołało się na Reutersa, inwestorzy zaniepokoili się finansowaniem sektora po doniesieniach o nagłej rezygnacji dyrektora generalnego Nvidii Jensena Huanga.

Indeks Nasdaq-100 podczas sesji tracił 2,2%. Gdyby takie straty utrzymały się do zamknięcia rynku, jego wartość rynkowa mogłaby zmniejszyć się o prawie 870 mld dolarów. Indeks Philadelphia SE Semiconductor tracił 6%, co odpowiadało potencjalnemu spadkowi wartości rynkowej spółek z indeksu o ponad 670 mld dolarów.

Spadek spółek chmurowych

Akcje wspieranych przez Nvidię firm chmurowych CoreWeave i Nebius Group potaniały odpowiednio o 10,8% i 12,1%. Jak podało CNA, było to kontynuacją ich gwałtownego spadku dzień wcześniej, gdy Huang zrezygnował w związku z ujawnieniem informacji o jego pozamałżeńskich związkach.

Pod kierownictwem Huanga Nvidia finansowała infrastrukturę zbudowaną wokół jej chipów. Strategia ta wspierała popyt, ale jednocześnie wywoływała pytania o możliwe cykliczne przepływy finansowania między producentem chipów a jego klientami.

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Brytyjski dostawca usług chmurowych Nscale, również wspierany przez Nvidię, skorygował prospekt IPO. Firma poinformowała, że oczekuje straty netto w wysokości 1,7 mld dolarów za dziewięć miesięcy zakończone 30 września, wobec 433,3 mln dolarów rok wcześniej.

Spadki w sektorze technologicznym

Akcje Advanced Micro Devices spadły o 10,2%, Broadcomu o 6,7%, a Micron Technology o 5,6%. Papiery wartościowe Western Digital i Sandisk straciły odpowiednio 7,7% i 9,3%. Producenci produktów fotonicznych Lumentum i Coherent, a także producenci serwerów AI Dell i HPE, potanieli o 6,2–10,7%.

Notowania Oracle, Alphabet, Amazon.com i Microsoftu spadły o 0,1–3,6%, podczas gdy akcje Meta Platforms wzrosły o 1,3%. Nvidia ma opublikować raport kwartalny w przyszłym tygodniu, a laboratorium AI Anthropic oczekuje debiutu na rynku publicznym. Wydarzenia te mogą wpłynąć na nastroje inwestorów wobec sektora AI.

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